Icon

الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي Icon حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين Icon خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم Icon حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد Icon موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس Icon الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو Icon إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة Icon الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد Icon الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد Icon موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
على بند الوظائف المؤقتة

بدء التقديم على 25 وظيفة للجنسين لدى مؤسسة الحبوب

2023-01-08 الساعة 10:09
بدء التقديم على 25 وظيفة للجنسين لدى مؤسسة الحبوب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح وظائف تخصصية في مجال التقنية والتأمين على بند الوظائف المؤقتة الأخرى (بالإدارة العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مبرمج تطبيقات.
– مهندس تصميم مواقع.
– مُحلل مبرمج.
– مطور برامج ممارس أول.
– أخصائي حوسبة سحابية أمنة.
– مطور برامج.
– أخصائي تقنية هندسة شبكات.
– أخصائي تقنية هندسة تقنية معلومات.
– محلل مبرمج.
– محلل بيانات.
– مهندس حاسب آلي.
– أخصائي إداري قواعد بيانات.
– أخصائي حماية بيانات.
– مصمم حلول أعمال.
–  فني شبكات تقنية معلومات.
– محلل دفاع أمن سيبراني.
– أخصائي تأمين.
.. وأخرى.

الشروط والضوابط العامة:

• صورة من الهوية الوطنية.
• لائقاً صحياً للخدمة.
• حسن السيرة والأخلاق.
• غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.
• صورة من المؤهل (يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية).
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
• إرفاق اختبارات القدرات المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.
• إرفاق اختبارات اللغة الإنجليزية في (IELTS-TOFEL-STEP) إن وجد.
تنويه:
* يوجد متطلبات أساسية لبعض الوظائف.
* جميع الوظائف المعلن عنها يتطلب إجراء اختبار ومن يجتاز يتطلب مقابلة شخصية.
* (لن ينظر في أي طلب لم يستوفِ المتطلبات والوثائق المطلوبة).

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتفاق وأبها يسعيان للتعويض

Img

تليجراف: تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

ملاحظة:

– علماً بأنه سيتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء الاختبار، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز الاختبار سيتم استبعاد المرشح، كما أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م ولمدة (5) أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...

السعودية اليوم
4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...
السعودية اليوم

4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...

السعودية اليوم
رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

السعودية اليوم
وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...
السعودية اليوم

وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...

السعودية اليوم
رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...
السعودية اليوم

رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...

السعودية اليوم
مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة
السعودية اليوم

حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة

السعودية اليوم
انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...
العالم

انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...

العالم