بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيدَ القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ ، في الفترة المسائية .
وأوضحَ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن التسجيل يبدأ غداً ويستمر حتى 04 / 07 / 1444 هـ، لبرامج البكالوريوس للفترة المسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات ، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.
وأشار إلى أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط : (https://adm.tvtc.gov.sa/registration).