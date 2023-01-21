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بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

2023-01-21 الساعة 2:25
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيدَ القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ ، في الفترة المسائية .

طريقة التسجيل

وأوضحَ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن التسجيل يبدأ غداً ويستمر حتى 04 / 07 / 1444 هـ، لبرامج البكالوريوس للفترة المسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات ، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

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وأشار إلى أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط : (https://adm.tvtc.gov.sa/registration).

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