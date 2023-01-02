بدء تدريب تقني الشمالية 9 صباحًا من اليوم حتى الخميس

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية، بدء العمل في تمام الساعة ٩ صباحًا بدءًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل.
وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: تعلن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية، ونظرًا لتدني درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، فقد تقرر بدء العمل في تمام الساعة ٩ صباحًا بدءًا من يوم الاثنين الموافق 8/ 6/ 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 6/ 1444هـ، في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، بدء اليوم الدراسي عند الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك بسبب تقارير الطقس وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت إدارة التعليم في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة (9) صباحًا، وذلك من يوم الاثنين 09/ 06/ 1444 حتى يوم الخميس 12/ 06/ 1444، في جميع مدارس المنطقة (بنات وبنين).