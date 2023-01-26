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بدء تركيب الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة

2023-01-26 الساعة 1:49
بدء تركيب الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، بدء عملية تركيب أولى الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة ضمن مشروع البحر الأحمر.

ونشرت الشركة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق عملية تركيب الفلل العائمة.

الفلل الفندقية

وتعد الفلل الفندقية العائمة وجهة مثالية وآمنة للاستماع بالطبيعة والشعاب المرجانية وسط البحار، مستوحاة من البيئة الطبيعية والمصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، حيث يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها.

جدير بالذكر أن مشروع جزيرة شيبارة يعد ضمن المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، حيث سيتم استقبال السياح فيه هذا العام أما المشروع الكلي للبحر الأحمر فسيكتمل عام 2030 بـ 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية، بمجموع 50 فندقًا، و8000 غرفة.

 

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