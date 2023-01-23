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من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع

بدء جلسات محاكمة جماعة ملائكة الجحيم بأوروبا

2023-01-23 الساعة 7:17
بدء جلسات محاكمة جماعة ملائكة الجحيم بأوروبا
المواطن- فريق التحرير

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بدأت جلسة الاستماع الأولى لمحاكمة زعيم جماعة ملائكة الجحيم في أوروبا، اليوم الإثنين، في مدريد، حيث يحُاكم المواطن الألماني فرانك هانيبوت إلى جانب 46 متعاونًا دوليًا لإدارتهم فرعًا من نادي الدراجات النارية في منتجع جزيرة مايوركا الإسبانية متورطًا في الجريمة المنظمة.

منظمة جماعة ملائكة الجحيم الإجرامية

ويطالب الادعاء الإسباني بسجن هانيبوت 13 عامًا بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، كما يطالب بتغريمه 4.5 ملايين دولار في تهمة غسل الأموال.

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ويُتهم أعضاء قياديون آخرون أيضًا بإدارة شبكة بغاء وتهريب المخدرات، ويواجهون عقوبة تصل إلى 38 عامًا في السجن.

بدء جلسات محاكمة جماعة ملائكة الجحيم بأوروبا

وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، قامت جماعة ملائكة الجحيم بأنشطة غير قانونية في مايوركا من 2009 إلى 2013 تحت قيادة هانيبوت.

جرائم أعضاء المنظمة

ويزعم أن هانيبوت عين أعضاء قاموا بعد ذلك بارتكاب جرائم، منها الابتزاز والقوادة وحيازة أسلحة نارية غير مشروعة والسرقة في المواقع السياحية الشهيرة، كما انتقلوا إلى مجال العقارات في مايوركا وجزيرة إيبيزا القريبة.

لم تقتصر تحركات المتهمين على ركوب دراجات هارلي ديفيدسون النارية، فقد تم رصد أحد أتباع هانيبوت وهو يقود سيارة بنتلي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة في منطقة السرعة فيها 120 كيلومترًا في الساعة فقط، قبل أن توقفه الشرطة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أسابيع.

بدء جلسات محاكمة جماعة ملائكة الجحيم بأوروبا

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