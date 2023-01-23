بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول) والمناطق المحيطة به.
ودعت الهيئة الملاك عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاق المحدد ومراجعة إدارة الممتلكات لإنهاء إجراءات التعويض تمهيدًا للإزالة.
أشارت الهيئة إلى ضرورة استكمال المستندات التالية:
ونوهت الهيئة إلى أن النطاق المحدد سيكون منطقة عمل اعتبارًا من تاريخ 15/ 7/ 1444هـ.