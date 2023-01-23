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النطاق سيكون منطقة عمل اعتبارًا من تاريخ 15/ 7/ 1444هـ

بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز

2023-01-23 الساعة 9:04
بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (الدائري الأول) والمناطق المحيطة به.

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إنهاء الإجراءات تمهيدًا للإزالة

ودعت الهيئة الملاك عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاق المحدد ومراجعة إدارة الممتلكات لإنهاء إجراءات التعويض تمهيدًا للإزالة.

استكمال المستندات

أشارت الهيئة إلى ضرورة استكمال المستندات التالية:

  • نسخة محدثة من صك الملكية.
  • مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

ونوهت الهيئة إلى أن النطاق المحدد سيكون منطقة عمل اعتبارًا من تاريخ 15/ 7/ 1444هـ.

 

 

 

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