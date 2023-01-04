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أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة.
وقالت الأمانة في إنفوجراف توضيحي عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: استكمالًا لأعمال تنفيذ الطرق وما صدر من قرارات بنزع ملكية العقارات المعترضة لها، تعلن أمانة منطقة المدينة المنورة عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للمشاريع التالية:
ودعت الأمانة ملاك العقارات المستهدفة إلى سرعة إخلاء العقارات ومراجعة الأمانة لتسليم عقاراتهم، مع استكمال الطلبات التالية:
ونوهت الأمانة إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدًا لإزالتها اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 / 7/ 1444 هجريًّا.