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فصل الخدمات عن العقارات 15 / 7/ 1444

بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة

2023-01-04 الساعة 9:59
بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة.

وقالت الأمانة في إنفوجراف توضيحي عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: استكمالًا لأعمال تنفيذ الطرق وما صدر من قرارات بنزع ملكية العقارات المعترضة لها، تعلن أمانة منطقة المدينة المنورة عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للمشاريع التالية:

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  • طريق قباء الموازي: العقارات المستهدفة ستكون عن طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.
  • طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز: العقارات المستهدفة هي من طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.
  • طريق المطار: العقارات المستهدفة من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.
  • طريق طلحة بن يحيى: العقارات المستهدفة من شارع عويمير الانصاري إلى شارع عمر بن الحسن.
  • طريق مضاء الفائشي الهمداني: العقارات المستهدفة من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.
  • طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز: العقارات المستهدفة من طريق خالد بن الوليد إلى طريق قباء.

إخلاء العقارات

ودعت الأمانة ملاك العقارات المستهدفة إلى سرعة إخلاء العقارات ومراجعة الأمانة لتسليم عقاراتهم، مع استكمال الطلبات التالية:

  • نسخة محدثة من صك الملكية.
  • مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

فصل الخدمات تمهيدًا لإزالتها

ونوهت الأمانة إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدًا لإزالتها اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 / 7/ 1444 هجريًّا.

 

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