أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق في المدينة المنورة.

وقالت الأمانة في إنفوجراف توضيحي عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء: استكمالًا لأعمال تنفيذ الطرق وما صدر من قرارات بنزع ملكية العقارات المعترضة لها، تعلن أمانة منطقة المدينة المنورة عن البدء في صرف تعويضات العقارات المعترضة للمشاريع التالية:

طريق قباء الموازي: العقارات المستهدفة ستكون عن طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز: العقارات المستهدفة هي من طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

طريق المطار: العقارات المستهدفة من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

طريق طلحة بن يحيى: العقارات المستهدفة من شارع عويمير الانصاري إلى شارع عمر بن الحسن.

طريق مضاء الفائشي الهمداني: العقارات المستهدفة من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز: العقارات المستهدفة من طريق خالد بن الوليد إلى طريق قباء.

إخلاء العقارات

ودعت الأمانة ملاك العقارات المستهدفة إلى سرعة إخلاء العقارات ومراجعة الأمانة لتسليم عقاراتهم، مع استكمال الطلبات التالية:

نسخة محدثة من صك الملكية.

مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

فصل الخدمات تمهيدًا لإزالتها

ونوهت الأمانة إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدًا لإزالتها اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 / 7/ 1444 هجريًّا.