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لقطات من بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي على وعمر Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي  Icon محاولة نبذ كبار السن والمتقاعدين عقوق اجتماعي! Icon طقس الخميس .. أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق Icon تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال Icon ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير Icon وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات Icon مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا Icon قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض Icon

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عملية جراحية على 6 مراحل

بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي 

2023-01-12 الساعة 9:52
بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي 
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الخميس)، بدء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي.

وقال الربيعة، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، إن عملية التخدير للتوأم العراقي الملتصقين من الصدر والبطن والأمعاء تجرى في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.

عملية جراحية على 6 مراحل

وأشار إلى أن عملية الفصل تم التخطيط لها منذ وصول التوأم في شهر سبتمبر الماضي، حيث خضع التوأمان للفحوصات وأجرى الفريق الطبي زراعة لتمديد الجلد الخاص بهما وتغطية الفراغ بالجسم بعد فصلهما.

وأوضح أن العملية ستكون على 6 مراحل تستغرق 11 ساعة، ويشارك فيها أكثر من 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، لافتاً إلى أن هناك مراحل حساسة وهي مرحلة فصل الكبد وتحديداً القنوات الصفراوية، نظرا لصغر حجمها ودقتها، متفائلاً بنجاح العملية.

 

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