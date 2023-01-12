بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي 

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أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الخميس)، بدء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي.
فيديو | د. عبدالله الربيعة: بدأت عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي وهي على 6 مراحل وتستغرق 11 ساعة ومتفائلون بالنجاح#برنامج_اليوم pic.twitter.com/LPmO3Pcq3H
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 12, 2023
وقال الربيعة، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، إن عملية التخدير للتوأم العراقي الملتصقين من الصدر والبطن والأمعاء تجرى في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.
وأشار إلى أن عملية الفصل تم التخطيط لها منذ وصول التوأم في شهر سبتمبر الماضي، حيث خضع التوأمان للفحوصات وأجرى الفريق الطبي زراعة لتمديد الجلد الخاص بهما وتغطية الفراغ بالجسم بعد فصلهما.
وأوضح أن العملية ستكون على 6 مراحل تستغرق 11 ساعة، ويشارك فيها أكثر من 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، لافتاً إلى أن هناك مراحل حساسة وهي مرحلة فصل الكبد وتحديداً القنوات الصفراوية، نظرا لصغر حجمها ودقتها، متفائلاً بنجاح العملية.
فلاح
الحمدلله هنيئا لوالدى السياميين عمر وعلى