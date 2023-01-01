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معظم الضحايا من الأطفال 

بداية مأساوية للعام الجديد في أوغندا

2023-01-01 الساعة 5:14
بداية مأساوية للعام الجديد في أوغندا
المواطن- فريق التحرير

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لقي 9 أشخاص حتفهم خلال احتفالات العام الجديد، اليوم الأحد، في أوغندا، وذلك في حادث تدافع أمام أحد مراكز التسوق في العاصمة كمبالا.

وأفادت الشرطة الأوغندية، بأن الحادث وقع أمام مركز فريدوم سيتي في كمبالا، بعد إطلاق الألعاب النارية؛ احتفالًا بدخول العام الجديد، ما أدى لوفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين.

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بداية مأساوية للعام الجديد في أوغندا

إهمال وتهور

وقالت شرطة كمبالا إن الناس حضروا حفل موسيقيًا في فريدوم سيتي مول بأعداد كبيرة، وأن الحادث وقع نتيجة التدافع الذي جاء بسبب الإهمال، والتهور من قبل الشباب، ولم توضح أية تفاصيل أخرى.

وأظهر بث إخباري محلي لقناة NTV الأشخاص وهم يذرفون الدموع بعد الحادث المميت، وقد قتل عدد من الأطفال في الحادث الذي وقع في مركز تجاري استضاف عرضًا للألعاب النارية.

وأوضح أحد شهود العيان أن الأشخاص المتواجدين، بمن فيهم صديقه، أصيبوا بالاختناق بعد أن حوصروا بين الحشود التي كانت تتحرك في اتجاهات متعاكسة.

وقيل إن التدافع حدث عندما حاول رواد الحفلة العودة إلى الداخل بعد أن خرجوا لمشاهدة الألعاب النارية في منتصف الليل.

بداية مأساوية للعام الجديد في أوغندا

وقيل إن خمسة أشخاص من الأطفال قُتلوا بعد أن داست عليهم الأقدام، وقُدرت حصيلة القتلى في وقت لاحق بعدد تسعة أشخاص بعد نقلهم إلى المستشفى.

الاحتفالات الأولى في أوغندا منذ 3 سنوات

ويُذكر أنه تم السماح بالتجمعات الكبيرة ليلة رأس السنة الجديدة لأول مرة في أوغندا من بداية جائحة كوفيد-19 منذ 3 سنوات، وذلك بعد رفع القيود المفروضة.

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