بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن

ظهر الكولومبي أندريس روا بشكل مميز في مباراته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق أندريس روا

وأعلن نادي الباطن بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع أندريس روا صاحب الـ29 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني.

وضم المدير الفني الكرواتي ألين هورفات، أندريس روا إلى قائمة الباطن بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الصفقة، لينجح في ترك بصمته سريعًا، حيث أحرز هدفًا في شباك الفيحاء بعد 19 دقيقة من مشاركته.

وبدأ أندريس روا مسيرته في صفوف فريق ديبورتيفو كالي موسم 2012، حيث مثله في جميع الفئات العمرية، وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وتم إعارته لأكثر من ناد، وخاض أول تجربة احترافية خارج بلاده موسم 2018/ 2019 مع هوركان.

وتمت إعارته إلى صفوف إنديبندينتي، ليتألق بشكل لافت معه، وينتقل إليه بشكل نهائي موسم 2020/ 2021، قبل أن ينتقل بداية الموسم إلى أرجنتينوس جونيورز.

تعادل الباطن ضد الفيحاء

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في إيقاف سلسلة نزيف النقاط، وتعادل ضد الفيحاء بالأمس بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 12 نقطة ليحتل المركز الـ13.