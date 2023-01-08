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بعد مشاركته ضد الفيحاء

بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن

2023-01-08 الساعة 5:58
بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الكولومبي أندريس روا بشكل مميز في مباراته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق أندريس روا

وأعلن نادي الباطن بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع أندريس روا صاحب الـ29 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني.

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وضم المدير الفني الكرواتي ألين هورفات، أندريس روا إلى قائمة الباطن بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الصفقة، لينجح في ترك بصمته سريعًا، حيث أحرز هدفًا في شباك الفيحاء بعد 19 دقيقة من مشاركته.

أندريس روا
أندريس – المصدر @albatinclub

وبدأ أندريس روا مسيرته في صفوف فريق ديبورتيفو كالي موسم 2012، حيث مثله في جميع الفئات العمرية، وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وتم إعارته لأكثر من ناد، وخاض أول تجربة احترافية خارج بلاده موسم 2018/ 2019 مع هوركان.

وتمت إعارته إلى صفوف إنديبندينتي، ليتألق بشكل لافت معه، وينتقل إليه بشكل نهائي موسم 2020/ 2021، قبل أن ينتقل بداية الموسم إلى أرجنتينوس جونيورز.

أندريس روا
أندريس – المصدر @albatinclub

تعادل الباطن ضد الفيحاء

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في إيقاف سلسلة نزيف النقاط، وتعادل ضد الفيحاء بالأمس بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 12 نقطة ليحتل المركز الـ13.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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