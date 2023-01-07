بداية مميزة لـ نواف العقيدي في خليجي 25

ظهر حارس المرمى نواف العقيدي بشكل مميز مع المنتخب السعودي في انطلاقة منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.

فوز الأخضر ضد اليمن

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره اليمن بالأمس على ملعب البصرة الدولي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في “خليجي 25″، ونجح الأخضر في الفوز بهدفين دون رد، ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط.

ونجح الأخضر في تسجيل ثنائية خلال أحداث الشوط الأول، حيث فض سميحان النابت اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18، قبل أن يحرز مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 34.

تألق نواف العقيدي

ولعب نواف العقيدي دورًا بارزًا في فوز المنتخب السعودي، حيث ظهر عليه التركيز منذ الدقائق الأولى، ونجح في التصدي لهدف محقق مبكرًا، ليكون بمثابة نقطة التحول، ليُسيطر الأخضر على اللعب ويُهاجم.

وواصل نواف العقيدي التألق خلال أحداث الشوط الثاني، ونجح في التصدي لـ3 أهداف محققة، ليحبط لاعبي المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، ويمنعهم من التسجيل، ليبدأ “خليجي 25” بالحفاظ على نظافة شباكه.

وتعول الجماهير كثيرًا على تألق نواف العقيدي في المباريات المقبلة، وقيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الخليج، أملًا في المنافسة على اللقب، والتتويج للمرة الرابعة في تاريخه.