Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه ضد اليمن

بداية مميزة لـ نواف العقيدي في خليجي 25

2023-01-07 الساعة 3:30
بداية مميزة لـ نواف العقيدي في خليجي 25
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

ظهر حارس المرمى نواف العقيدي بشكل مميز مع المنتخب السعودي في انطلاقة منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.

فوز الأخضر ضد اليمن

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره اليمن بالأمس على ملعب البصرة الدولي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في “خليجي 25″، ونجح الأخضر في الفوز بهدفين دون رد، ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط.

قد يهمّك أيضاً
Img

جهود رجال المرور بالرياض تتواصل تحت زخات المطر

Img

زيادة الوزن عدو للخصوبة ومُسبب لتأخر الإنجاب

السعودية ضد اليمن خليجي 25
جانب من مباراة السعودية واليمن – المصدر @SaudiNT

ونجح الأخضر في تسجيل ثنائية خلال أحداث الشوط الأول، حيث فض سميحان النابت اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18، قبل أن يحرز مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 34.

المنتخب السعودي في خليجي 25
لاعبو المنتخب السعودي في المباراة – المصدر @SaudiNT

تألق نواف العقيدي

ولعب نواف العقيدي دورًا بارزًا في فوز المنتخب السعودي، حيث ظهر عليه التركيز منذ الدقائق الأولى، ونجح في التصدي لهدف محقق مبكرًا، ليكون بمثابة نقطة التحول، ليُسيطر الأخضر على اللعب ويُهاجم.

نواف العقيدي
العقيدي في المباراة – المصدر @SaudiNT

وواصل نواف العقيدي التألق خلال أحداث الشوط الثاني، ونجح في التصدي لـ3 أهداف محققة، ليحبط لاعبي المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، ويمنعهم من التسجيل، ليبدأ “خليجي 25” بالحفاظ على نظافة شباكه.

وتعول الجماهير كثيرًا على تألق نواف العقيدي في المباريات المقبلة، وقيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الخليج، أملًا في المنافسة على اللقب، والتتويج للمرة الرابعة في تاريخه.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم