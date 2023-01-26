بداية موجة البرد السادسة نهاية الأسبوع ارتدوا الملابس الثقيلة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث للجنسين أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق ميتا تسمح بعودة ترامب إلى فيسبوك وإنستجرام تحريك ملعقة شاي يقتل بريطانية بدء تركيب الفلل العائمة في منتجع جزيرة شيبارة تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه
توقع الباحث في الطقس والمناخ وخبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس لإجازة نهاية الأسبوع.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه من المتوقع بداية موجة برد سادسة متوسطة القوة منذ دخول الشتاء لهذا العام على معظم المناطق”.
وأضاف “أنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة مع ضباب على أجزاء من الرياض والشرقية، مطالبًا الجميع بأن يرتدوا وأبناءهم الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الأماكن المفتوحة”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.