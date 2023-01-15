برتغالي يقود مباراة الهلال والعدالة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والعدالة المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد.

مباراة الهلال والعدالة

ومن المقرر أن يلعب الهلال والعدالة عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

ويدير مباراة الهلال والعدالة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس، ويساعده باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، والحكم الرابع مساعد المشاري، وتياجو مارتينز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

الفريقان في دوري روشن

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في الترتيب، فيما يطمح العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة أنه تمكن من الفوز في الجولة الماضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.