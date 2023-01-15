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في ختام الجولة الـ13

برتغالي يقود مباراة الهلال والعدالة

2023-01-15 الساعة 1:59
برتغالي يقود مباراة الهلال والعدالة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والعدالة المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد.

مباراة الهلال والعدالة

ومن المقرر أن يلعب الهلال والعدالة عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويدير مباراة الهلال والعدالة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس، ويساعده باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، والحكم الرابع مساعد المشاري، وتياجو مارتينز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

الفريقان في دوري روشن

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في الترتيب، فيما يطمح العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خاصة أنه تمكن من الفوز في الجولة الماضية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

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