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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز بصعوبة على نادي ريال سوسيداد بهدف دون رد.
وكان الهولندي فرينكي دي يونج أحرز هدفًا للبارشا في الشوط الأول ولكن تم إلغاؤه في الدقيقة الـ12.
وفي الشوط الثاني، عاد البارشا ليُحرز الهدف الأول له في المباراة عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ53.
وحافظ البارشا على فوزه ليصعد إلى دور الـ4 في كأس الملك.
جدير بالذكر أنه حاليًّا تُقام مباراة أوساسونا ضد إشبيلية، وفي مساء اليوم الخميس تُقام مباراتي فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو وريال مدريد ضد جاره أتلتيكو مدريد ضمن مباريات دور الثمانية.