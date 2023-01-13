لجأ فريقا برشلونة وريال بيتيس إلى شوطين إضافيين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان البارشا سجل الهدف الأول عبر نجمه روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي نبيل فقير لنادي ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة الـ77.

وتُقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.