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لجأ فريقا برشلونة وريال بيتيس إلى شوطين إضافيين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.
⚽ هدف التعادل لريال بيتيس عن طريق نبيل فقيرقد يهمّك أيضاً
برشلونة 1 × 1 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/WJYMh3hUAV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023
وكان البارشا سجل الهدف الأول عبر نجمه روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي نبيل فقير لنادي ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة الـ77.
وتُقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
⚽ هدف برشلونة الأول عن طريق ليفاندوفسكي
برشلونة 1 × 0 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/JL0s2o0uPQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023