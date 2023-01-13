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بعد التعادل في الوقت الأصلي

برشلونة وريال بيتيس إلى شوطين إضافيين

2023-01-13 الساعة 12:26
برشلونة وريال بيتيس إلى شوطين إضافيين
المواطن - محمد سمعه

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لجأ فريقا برشلونة وريال بيتيس إلى شوطين إضافيين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان البارشا سجل الهدف الأول عبر نجمه روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي نبيل فقير لنادي ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة الـ77.

وتُقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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