برشلونة يتفوق على الريال بثنائية في الشوط الأول

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أنهى نادي برشلونة، الشوط الأول من نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد وهو متفوق بثنائية دون رد.
د45' الهدف الثاني لـ #برشلونة عن طريق ليفا🔥قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد 0 × 2 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/ThmVTqerch
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023
وكان جافي أحرز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ34 بعد تمريرة متقنة من المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.
وواصل البارشا ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ44.
وقبل المباراة، جاء تشكيل برشلونة مكونًا من: ” تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرينكي دي يونج، كوندي، بالدي، جافي”.
أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر، ميندي”.
وكان البارشا صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، وصعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.
د33' الهدف الأول لـ #برشلونة عن طريق جافي 🔥
ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/u93OzeAJvk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023