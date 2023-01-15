برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو

يأمل برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز لاستعادة توازنه ضد ريال مدريد، وتحقيق الفوز في كلاسيكو اليوم بكأس السوبر الإسباني.

نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويدير ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا كلاسيكو اليوم، ويساعده دياز بيريز، ونونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو رويز، خوسيه لويس جونزاليس، حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.

برشلونة يُعاني ضد الريال

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تراجع النتائج ضد ريال مدريد في آخر 5 مباريات جمعت بينهما في جميع البطولات، حيث فاز مرة واحدة بأربعة أهداف دون رد في الدوري الإسباني الممتاز موسم 2021/ 2022.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز بالكلاسيكو في الـ4 مواجهات الأخرى، حيث تفوق بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني موسم 2022/ 2021 والموسم التالي، وفاز بنتيجة 3/1 في الليغا الموسم الحالي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من تجاوز عقبة برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني 2022، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم، حيث يطمح كل منهما للتألق وحصد اللقب.