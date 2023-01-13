برشلونة يضرب موعدًا مع غريمه ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني

تأهل نادي برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، قبل قليل بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان البارشا سجل الهدف الأول عبر نجمه روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول، ثم تعادل الفرنسي نبيل فقير لنادي ريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة الـ77.

برشلونة يتأهل للنهائي

وفي الدقيقة الـ93 من الشوط الإضافي الأول سجل أنسو فاتي الهدف الثاني للبارشا، ثم تعادل اللاعب لورينزو مورن لـ ريال بيتيس بالهدف الثاني في الدقيقة 101.

وذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبارشا حيث سجل 4 ركلات عبر كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والإيفواري فرانك كيسي والإسباني أنسو فاتي والإسباني بيدري.

بينما سجل ريال بيتيس ركلتين عبر كل من ويليان دي سيلفا ولورينزو مورن.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيواجه برشلونة، غريمه ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني مساء بعد غد الأحد في ملعب الملك فهد الدولي.