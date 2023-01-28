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ضمن لقاءات الجولة الـ19

برشلونة يهزم جيرونا وينفرد بـ صدارة الدوري الإسباني

2023-01-28 الساعة 9:36
برشلونة يهزم جيرونا وينفرد بـ صدارة الدوري الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، فوزًا مهمًا على مضيفه جيرونا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البارشا هدفه الوحيد في اللقاء عبر لاعبه بيدري في الدقيقة الـ62.

وكانت المباراة شهدت طرد مدرب جيرونا، ميجيل سانشيز مونيوز في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء.

برشلونة ضد جيرونا

برشلونة يواصل الانفراد 

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 47 نقطة في المركز الأول وبفارق 6 نقاط عن نادي ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الـ12.

ويعيش برشلونة فترة جيدة فنيًا في الوقت الحالي، حيث فاز بلقب كأس السوبر الإسباني في يناير الجاري على حساب الريال في السعودية.

وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني انطلقت من أمس، بلقاء بين ألميريا وإسبانيول، حيث فاز ألميريا بثلاثية مقابل هدف.

وتُقام حاليًا مباراة إشبيلية وإلتشي ضمن لقاءات الجولة الـ19، بينما يواجه خيتافي، فريق ريال بيتيس في الـ11 من مساء اليوم.

وفي الغد تُقام 4 مباريات في الدوري الإسباني، وهم ” بلد الوليد ضد فالنسيا، أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد، سيلتا فيجو ضد أتلتيك بيلباو، ريال مدريد ضد ريال سوسيداد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 من الليجا بعد غد بمواجهة فياريال ضد رايو فاليكانو.

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