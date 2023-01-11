برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، استعداداته وذلك لمواجهة نادي ريال بيتيس غدًا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتُقام المباراة غدًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

وأعرب المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي عن تمنياته بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والمنافسة على اللقب، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى ريال بيتيس.

تعليق مدرب برشلونة

وتحدث تشافي على مباراة الغد، قائلًا: “تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني مهم لنا خاصة أننا لم نفز بالنسخة الجديدة، نحن هادئون ونمر بوقت جيد.. سنحاول إظهار شخصيتنا”.

وأضاف: “نسعى للتأهل إلى النهائي والفوز، ونريد أن نكون الطرف الأفضل، نحن متحفزون، سنحاول الفوز بكافة الألقاب المتاحة لنا، نحن نركز على كأس السوبر ونريد الفوز ولا نريد ارتكاب الأخطاء”.

وتابع تشافي: “ريال بيتيس يحب الاستحواذ على الكرة كثيرًا، بيليجريني مدرب هجومي و لديهم لاعبون رفيعو المستوى ويضغطون بشكل جيد، وسيكون علينا العمل وسنحاول الحصول على الكرة قدر الإمكان”.

وواصل تشافي تصريحاته قائلًا: “أتشرف بوجودي في الرياض التي سبق لي زيارتها عدة مرات مع السد القطري، دائمًا من دواعي سروري الحضور إلى السعودية، أريد التواجد في النهائي ولا يهم المنافس، نريد الفوز باللقب”.