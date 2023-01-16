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في مباراة أُقيمت بملعب الملك فهد الدولي

برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني

2023-01-16 الساعة 12:09
برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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تُوج نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، قبل قليل، وذلك بعد الفوز على نادي ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

فوز عريض لـ برشلونة

وكان جافي أحرز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ34 بعد تمريرة متقنة من المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

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وواصل البارشا ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ44.

وانتهى الشوط الأول بتفوق البارشا بثنائية دون رد.

برشلونة وريال مدريد - نهائي كاس السوبر الإسباني

الريال يعود متأخرًا

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط الهجومي للفريق الكتالوني ليُسجل بيدري الهدف الثالث للبارشا في الدقيقة الـ69 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جافي.

وعند حلول الدقيقة الـ 92، قلص الفرنسي كريم بنزيما، الفارق محرزًا الهدف الأول لـ ريال مدريد.

وقبل المباراة، جاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، عثمان ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرينكي دي يونج، كوندي، بالدي، جافي”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر، ميندي”.

وكان البارشا صعد لنهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على نادي ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية، وصعد ريال مدريد للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

برشلونة وريال مدريد - نهائي السوبر الإسباني

 

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