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قطع 4500 كيلومتر بدون أكل أو شراب

برص مصري يسافر لبريطانيا

2023-01-31 الساعة 9:37
برص مصري يسافر لبريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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عثرت سيدة بريطانية في مدينة مانشستر وهي تفتح باب ثلاجتها على حيوان صغير يطل عليها من علبة الفراولة التي اشترتها من السوبر ماركت.

التفاصيل

وبعد الفحص تبين أنه حيوان البرص المصري وهو نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة.

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ووفقًا لقناة دي دبليو، قالت نيكاتا موران البالغة من العمر 29 عامًا: رأيت شيئًا يتحرك أمام عيني بعدما فتحت علبة الفراولة، وعندما حققت أكثر رأيت هذا البرص الصغير. لم أصدق ذلك. فكيف وصل هذا البرص إلى ثلاجة السيدة البريطانية؟

انتقل بالخطأ

وبحسب وسائل الإعلام، اتضح فيما بعد أن الحيوان المصري انتقل بالخطأ من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فروالة مصرية إلى بريطانية.

وقد قطع هذا البرص الذي لا يتعدى طوله سنتمترين ونصفًا 4500 كيلومتر بدون أكل أو شراب وبقي على قيد الحياة وفي صحة جيدة.

وحملته السيدة، بحذر شديد ووضعته في علبة كارتونية واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات وتم فحصه من طرف طبيب بيطري مختص في الحيوانات الغريبة.

وأفاد مسؤول في جمعية إنقاذ الزواحف والحيوانات أن البرص فقد خلال الرحلة جزءًا من ذيله. إلا أنه من المتوقع أن ينمو مرة أخرى. وأكد أن السحالي المستوردة عن طريق الخطأ أمر شائع.

واستقر البرص المتخفي الآن بشكل جيد وسيكون جاهزًا للعودة إلى موطنه بمجرد اجتياز فترة الحجر الصحي الخاص به.

 

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