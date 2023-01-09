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يومي 25 - 26 يناير 2023م

برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية

2023-01-09 الساعة 6:59
برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونيابة عنه -حفظه الله- يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023م” التي تنظمها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية، يومي 3 – 4 رجب 1444هـ الموافق 25 – 26 يناير 2023م .

ترسيخ مكانة المملكة

وتهدف القمة إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كبوابة عالمية للتقنية الحيوية الطبية، من خلال بناء الشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية، واستحداث برامج تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
وتستضيف القمة خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم.

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ويشارك في محاور القمة لهذا العام نخبة من العلماء والخبراء المحليين والعالميين من أنحاء العالم، وذلك من خلال جلسات علمية تهدف في محاورها، لاقتراح نماذج وفرص لتطوير التكنولوجيا الحيوية والشراكات الصناعية، وتبحث في مجالات التصدي للتحديات الطبية وبحث وإيجاد فرص الاستثمار بالصناعة الصحية والاتفاقيات مع كبرى الشركات في هذا المجال التي ستنعكس على المملكة والعالم باقتصاد معرفي صحي مزدهر.

سلسلة مبادرات وطنية

وتعد هذه القمة جزء من سلسلة مبادرات وطنية مرتبطة بالمنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية وتعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030, ويمكن الاطلاع على تفاصيل القمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

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