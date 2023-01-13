برلماني ليبي: كل اتفاقيات حكومة الدبيبة مع تركيا باطلة

كشف عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا باطلة.

حكم محكمة

وأفاد عضو مجلس النواب الليبي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف الاتفاقية أو مذكرة التفاهم الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بين تركيا وحكومة الدبيبة سليم من الناحية القانونية، خاصة أن الاتفاقية وقعت مع طرف غير ذي صفة، أي أن الحكومة غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات دولية تتعلق بالأمن القومي، طبقًا للاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسه السلطة الحالية.

وتابع عصام الجهاني أن الحكم يستند إليه الجانب السياسي، وأنه يستخدم هذا الشق القانوني من ناحية سياسية ضد حكومة الدبيبة، خاصة في ظل الخلاف القائم.

اتفاقيات

وخلال أكتوبر 2022، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اتفاقيات مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

ورفض البرلمان الاتفاقية حينها، كما شدد في أكثر من بيان على أن جميع الاتفاقيات التي لم توقع من البرلمان غير شرعية، خاصة وأنه سحب الثقة من حكومة الدبيبة في وقت سابق.

ووقعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية (التي سحب البرلمان الثقة منها) في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في 3 أكتوبر 2022 مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.