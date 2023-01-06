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ضمن لقاء وزير ألماني بإيلون ماسك

برلين تطالب تويتر بمكافحة المعلومات المضللة

2023-01-06 الساعة 9:57
برلين تطالب تويتر بمكافحة المعلومات المضللة
المواطن - فريق التحرير

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التقى الوزير الألماني المعني بالشؤون الرقمية، مؤخرًا، إيلون ماسك؛ ليوضح له ما الذي تتوقعه برلين من شركة تويتر التي استحوذ مؤسس تسلا عليها.

تفاصيل الاجتماع

وأفاد متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والنقل أن الوزير فولكر فيسينج، الذي زار كاليفورنيا في بداية عام 2023، أبلغ ماسك بأن ألمانيا تتوقع التزام عملاق التواصل الاجتماعي طواعية بمكافحة المعلومات المضللة.

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كما أخبر الوزير الألماني ماسك بأنه يتوقع أن تلتزم تويتر في المستقبل بقانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي، ويطالب المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.

حديث صريح ومطول

وأفاد المتحدث، في بيان: لقد دار حديث صريح ومطول للغاية، مضيفًا أن ماسك قدم تطمينات لفيسينج.

وأردف المتحدث، الذي لم يذكر شيئًا مما قاله ماسك، أن الحكومة الألمانية ستواصل مراقبة موقف تويتر بشكل حثيث.

ولم ترد شركة تويتر حتى الآن على طلب للتعليق.

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