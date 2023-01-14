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30 فنانًا محليًا ودوليًا يستعرضون أعمالهم

برنامج الشراكة المجتمعية للنحت بطويق يقدم أكثر من 65 فعالية

2023-01-14 الساعة 9:15
برنامج الشراكة المجتمعية للنحت بطويق يقدم أكثر من 65 فعالية
المواطن - فريق التحرير

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انطلق برنامج الشراكة المجتمعية لملتقى طويق للنحت 2023، بأكثر من 65 نشاطًا وفعالية لزواره، مما يؤكد أهمية الملتقى ودوره في إشراك أفراد المجتمع في الفن، حيث تم تصميم البرنامج ليضمن وصول الفن إلى كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية.

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زيارات وورش عمل

وبالتزامن مع عملية تشكيل المنحوتات الإبداعية، يضم البرنامج الزيارات المدرسية وورش العمل التفاعلية، والحلقات النقاشية في درة الرياض وحي جاكس بالدرعية، التي يشارك فيها أسماء لامعة في مجال الفن بمشاركة الفنانين. ويمكن للزّوار حجز مقاعدهم لحضور الفعاليات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للرياض آرت.

ويتميز برنامج هذا العام بورش عمل جذابة تستكشف الأشكال النحتية بطرق متنوعة وعبر مواد مختلفة، مع مجموعة من الخيارات المناسبة للمبتدئين والمستويات المتوسطة، وتضم ورش العمل مواضيع هامة، أبرزها: ورشة عمل فن الأبواب العريقة التي يقدمها الأستاذ فارس الهرمة حيث يُقدم للحضور الزخارف الثقافية المنحوتة على الأبواب السعودية وتطبيقاتها، وستسمح ورشة عمل النحت على الخشب التي يقدمها فريق مدائن بتطوير مهاراتهم باستخدام تقنية النحت بالأدوات التقليدية.

وستقام ورش عمل أخرى باستكشاف صناعة المجوهرات والنحت باستخدام مواد معدنية ونحت الجبس، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل التي تتطرق إلى أساسيات نحت ملامح الوجه الأساسية كالعينين والأذنين والأنف والشفاه بقيادة أستوديو الفن والإبداع كاتالست في.

موضوعات النحت

وتغطي مجموعة من الحلقات النقاشية موضوعات النحت والفن المعاصر والتي تضم خبراء وفنانين رائدين في مجالهم، حيث تشمل الموضوعات “الحفاظ على الثقافة من خلال الفن” للمتحدثين صالح الهذلول؛ معماري ومصور فوتوغرافي؛ داليا موسى مديرة الفنون والثقافة في هيئة تطوير بوابة الدرعية والدكتور سمير الضامر مدير برنامج كلية الفنون الأدائية في المعهد الملكي للفنون التقليدية بالرياض، وموضوعات مختلفة في النحت، منها تاريخ الحجر السعودي.

ويستكمل الفنانون صنع منحوتاتهم الإبداعية حتى 2 فبراير تحت شعار “مدى الانسجام”، باستخدام أحجار من أرض المملكة “الجرانيت وحجر الرياض”، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي في المعرض المصاحب للملتقى في الفترة من 5 فبراير وحتى 10 فبراير.

ويمكن للزوار مشاهدة النحت الحي يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 5:30 مساءً ولا يتطلب الدخول أي حجزٍ مسبق للتذاكر بينما يتطلب حجز التذاكر لحضور ورش العمل والحلقات النقاشية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للرياض آرت.

         

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