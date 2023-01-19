برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).