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برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

2023-01-19 الساعة 8:50
برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدخل بيانات.
  2. أخصائي إدارة المشاريع.
  3. محاسب.
  4. مهندس تطوير تطبيقات.
  5. أخصائي تسويق إلكتروني.
  6. مدخل بيانات.
  7. أخصائي مبيعات.
  8. كاتب استعلامات.
  9. مساعد إداري.
  10. مندوب مبيعات.
  11. أخصائي تسويق إلكتروني.
  12. (موقع إلكتروني) او انفوجرافيك بوسترات سوشيل ميديا وكذلك بكالوريوس محاسبة.
  13. أخصائي علاقات عامه.
  14. والمزيد …

عن البرنامج:

  • برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يناير 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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