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ضمن فعاليات إكسبو الحج

برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعمل على إطلاق 60 مبادرة

2023-01-10 الساعة 11:11
برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعمل على إطلاق 60 مبادرة
المواطن - واس

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أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، خلال مشاركته في “إكسبو الحج 2023” ضمن جلسة بعنوان “نموذج التشاركية لتحول منظومة خدمة ضيوف الرحمن” دور قطاع خدمة ضيوف الرحمن في إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وأن القطاع يمثل ثقافة ومسؤولية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.

60 مبادرة

وأشاد بمبادرة طريق مكة، مثمناً التعاون بين وزارة الحج والعمرة وهيئة السياحة الذي نتج عنه إطلاق منصة نسك ” وهي منظومة متكاملة من الخدمات في مكان واحد “، مشيراً إلى تضافر الجهود بين لجنة المواقع التاريخية وأكثر من 10 جهات أخرى لتطوير المواقع التاريخية وتهيئتها لزيارة ضيوف الرحمن.

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وبيَّن أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعمل على إطلاق 60 مبادرة بالتعاون مع 80 جهة، مشيراً إلى ضرورة فهم خصائص ورغبات ضيوف الرحمن والوقوف على احتياجاتهم الحقيقية لخدمتهم بشكل أفضل.

وتطرَّق إلى تسهيل إجراءات السفر، وتنويع خيارات التنقل بين المشاعر المقدمة والرقي بالخدمات المقدمة، موضحًا أن مرحلة أداء النسك تشتمل على محوري الصحة والأمن، والحرمين الشريفين؛ حيث يعمل البرنامج على ضمان أمن وصحة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم النسك والعبادة في الحرمين الشريفين، مضيفاً بأن البرنامج يركز في “مرحلة إثراء التجربة” على ضيافة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من اكتشاف المملكة من خلال تهيئة المواقع التاريخية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات في هذه المواقع، ليسهل على ضيوف الرحمن زيارتها” ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص والقطاع الثالث في المنظومة في تطوير الخدمات.

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