برودة الجو تؤثر على مصابي الانسداد الرئوي.. 4 أعراض تستدعي زيارة الطبيب

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أكدت وزارة الصحة، أن برودة الجو قد تؤثر سلبًا على المصابين بالانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض يتسبب في إعاقة تدفق الهواء من الرئتين للخارج.
ونصحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بزيارة الطبيب في حال ظهور عدد من الأعراض منها:
– ظهور أعراض الصعوبة في التحدث والتقاط النفس
– تحول الشفاه والأظافر إلى اللون الأزرق أو الرمادي
– زيادة سرعة نبضات القلب
– تدهور الحالة بالرغم من استخدام الأدوية.