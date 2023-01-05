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مرض يتسبب في إعاقة تدفق الهواء من الرئتين للخارج

برودة الجو تؤثر على مصابي الانسداد الرئوي.. 4 أعراض تستدعي زيارة الطبيب

2023-01-05 الساعة 1:13
برودة الجو تؤثر على مصابي الانسداد الرئوي.. 4 أعراض تستدعي زيارة الطبيب
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة، أن برودة الجو قد تؤثر سلبًا على المصابين بالانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض يتسبب في إعاقة تدفق الهواء من الرئتين للخارج.

ونصحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بزيارة الطبيب في حال ظهور عدد من الأعراض منها:

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أعراض تستدعي زيارة الطبيب

– ظهور أعراض الصعوبة في التحدث والتقاط النفس

– تحول الشفاه والأظافر إلى اللون الأزرق أو الرمادي

– زيادة سرعة نبضات القلب

– تدهور الحالة بالرغم من استخدام الأدوية.

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