برونو فرنانديز يوضح حقيقة تصريحاته ضد رونالدو

أبدى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز غضبه من وسائل الإعلام التي تحاول إثارة الجدل وخلق أجواء مشحونة مع مواطنه كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف النصر.

برونو يثير الجدل

وقاد برونو فرنانديز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لتجاوز عقبة مانشستر سيتي بالأمس بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو بعد ديربي مانشستر: “قلت قبل انطلاق المباراة إننا أصبحنا فريقًا أفضل الآن، في أوقات سابقة كان بعضنا يبحث عن نفسه في بعض الأحيان، لكن الآن نشاهد فريقًا يلعب من أجل بعضه البعض”.

وأثارت تصريحات برونو فرنانديز حالة من الجدل، حيث فسرتها وسائل الإعلام بأنه ينتقد زميله السابق في مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو.

برونو فرنانديز يوضح

ومن جانبه، حسم برونو الجدل الذي أُثير بسبب هذه التصريحات، ونشر صورة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وقال: “لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو! كريستيانو كان جزءًا من فريقنا طوال نصف الموسم”.

واختتم نجم مانشستر يونايتد حديثه قائلًا: “جميع اللاعبين منذ مباراة ليفربول أصبحوا مذهلين ويتصرفون كفريق ويمكنكم رؤية النتائج”.