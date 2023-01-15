برونو فرنانديز يوضح حقيقة تصريحاته ضد رونالدو

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو
أبدى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز غضبه من وسائل الإعلام التي تحاول إثارة الجدل وخلق أجواء مشحونة مع مواطنه كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف النصر.
وقاد برونو فرنانديز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لتجاوز عقبة مانشستر سيتي بالأمس بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال برونو بعد ديربي مانشستر: “قلت قبل انطلاق المباراة إننا أصبحنا فريقًا أفضل الآن، في أوقات سابقة كان بعضنا يبحث عن نفسه في بعض الأحيان، لكن الآن نشاهد فريقًا يلعب من أجل بعضه البعض”.
وأثارت تصريحات برونو فرنانديز حالة من الجدل، حيث فسرتها وسائل الإعلام بأنه ينتقد زميله السابق في مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو.
ومن جانبه، حسم برونو الجدل الذي أُثير بسبب هذه التصريحات، ونشر صورة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وقال: “لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو! كريستيانو كان جزءًا من فريقنا طوال نصف الموسم”.
واختتم نجم مانشستر يونايتد حديثه قائلًا: “جميع اللاعبين منذ مباراة ليفربول أصبحوا مذهلين ويتصرفون كفريق ويمكنكم رؤية النتائج”.