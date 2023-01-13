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إغلاق كوفيد مسؤول جزئيًا

بريطانيا: انتشار الحمى القرمزية الحالية الأسوأ منذ الخمسينيات 

2023-01-13 الساعة 4:57
بريطانيا: انتشار الحمى القرمزية الحالية الأسوأ منذ الخمسينيات 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت جهات الصحة الرسمية في بريطانيا، إن إنجلترا وويلز سجلتا حالات إصابة عديدة بالحمى القرمزية وذلك فيما يُعد أسوأ انتشار للمرض منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

إغلاق كوفيد مسؤول جزئيًا عن الإصابات

وقال خبراء بارزون إن عمليات الإغلاق في فترة كوفيد مسؤولة جزئياً عن الزيادة حيث بات الأطفال يتمتعون بحصانة أقل ضد Strep A وهي البكتيريا التي تسبب المرض.

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وسجلت وزارة الصحة البريطانية 54430 حالة إصابة من حالات الحمى القرمزية في عام 2022، وهو معدل أكثر بـ 20 ضعفًا من العام السابق، وأعلى مستوى مسجل منذ عام 1953 التي كانت حالات الإصابة حينها 61180 إصابة.

وانفجرت حالات الإصابة في نهاية العام الماضي، مما أثار الذعر في جميع أنحاء بريطانيا حيث توفي عدد كبير بشكل غير عادي من الأطفال بسبب بكتيريا Strep A.

وبلغت حالات الحمى القرمزية ذروتها الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر في إنجلترا وويلز، حيث تم تسجيل 9482 حالة في أسبوع واحد فقط، والمثير للقلق هو أن المعدلات لم تتباطأ في عام 2023.

وكانت المنطقة الشمالية الغربية الأكثر تضررًا، وجاءت لندن في الترتيب الرابع.

ما هي الحمى القرمزية؟  

تحدث الحمى القرمزية بسبب بكتيريا Strep A، وفي حين أن الغالبية العظمى من العدوى يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، إلا أنه في حالات نادرة للغاية تدخل البكتيريا إلى أجزاء من الجسم لا توجد فيها بشكل طبيعي، مثل الرئتين أو مجرى الدم.

ويمكن أن تسبب بكتيريا Strep A مجموعة من العدوى الأخرى، بما في ذلك القوباء والحمى القرمزية والتهاب الحلق.

بريطانيا انتشار الحمى القرمزية الحالية الأسوأ منذ الخمسينيات  (3)

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