Icon

بريطانيا تشهد إضراب 100 ألف معلم  Icon الراجحي: نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي وصلت 80% Icon حكام نهائي كأس السوبر السعودي Icon التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري Icon أذربيجان تجلي دبلوماسيها من إيران Icon الحويزي رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية والرزيزاء والشعيلي نائبين Icon أزمة جديدة تطيح بثاني وزير في الحكومة البريطانية Icon ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق Icon الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال Icon الراجحي في صدارة المشاركين بـ باها – حائل 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
يهدد الاحتجاج 4.5 مليون طالب 

بريطانيا تشهد إضراب 100 ألف معلم 

2023-01-29 الساعة 2:53
بريطانيا تشهد إضراب 100 ألف معلم 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواجه بريطانيا إضرابات في العديد من القطاعات، آخرها قطاع المعلمين، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصًا على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلا أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU)، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة.

بداية الإضراب

ويبدأ الإضراب من الأول من فبراير القادم، ويأتي بعد رفض رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنجاد: تلقينا 1715 بلاغًا خلال أسبوع منها 5 عن مفقودين

Img

35 قناة تنقل مباراة النصر والاتفاق حول العالم لأول مرة

ويتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب.

بريطانيا تشهد إضراب 100 ألف معلم 

الخاسر الأكبر

ويُعد المشهد ضبابيًا، إذ ليس من الواضح كيف ينعكس الإضراب على التلاميذ، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، لذلك فإن الطلاب يمثلون الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات.

من جهة أخرى، فإنه في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجات المعلمين المعيشية الأساسية، فإن هناك وجه حق في تنظيم تلك الإضرابات.

وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في تضرر التلاميذ نتيجة لهذا الإضراب، بحسب رؤية المعلمين، إذ لم يجدوا طريقًا أخرى لتوصيل شكواهم ومعاناتهم على حد وصفهم.

ويُذكر أن مشكلة المعلمين في بريطانيا تعود لعام 2010، حيث يطالبون الحكومة بالنظر إلى أوضاعهم وتحسب أجورهم علمًا بأن يومهم يبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب