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بعد العقوبات المفروضة عليه بالفعل

بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

2023-01-12 الساعة 9:40
بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم لندن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بعد العقوبات المفروضة عليه بالفعل من قبل لندن.

لم تتخذ القرار بعد

وأفاد وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، ليو دوكيرتي، اليوم الخميس، في كلمة له أمام البرلمان، أن بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًّا بهذا الشأن.

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وأثناء مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري قال دوكيرتي: سأكون مخطئًا إذا قدمت تكهنات بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية.

آثار

وأردف: لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة، وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام.

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر احتجاجات عارمة إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعد 3 أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران، وهي الاحتجاجات التي قابلتها السلطات الإيرانية بقمع شديد، لعب فيه الحرس الثوري دورًا كبيرًا.

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