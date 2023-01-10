بريطانيا تكشف استخدام روسيا لأخطر مقاتلاتها 

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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سلاح الجو التابع لـ روسيا استعان بالفعل بأبرز وأخطر مقاتلاته في أوكرانيا، وهي سو 57 متعددة الأدوار والملقبة بـ الوحش.
وأشار التقرير الاستخباراتي إلى أن موسكو بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي في أوكرانيا، بشكل شبه مؤكد.
وقال التقرير إن القوات الجوية الروسية تستخدم بشكل شبه مؤكد طائرة سو 57 في أوكرانيا منذ يونيو الماضي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها المنظمات الغربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت سو 57 ضد أوكرانيا.
المقاتلة القاذفة، التي أطلق عليها اسم فيلون من قبل قوات الناتو، هي طائرة شبح روسية من الجيل الخامس، وتستطيع مهاجمة الأهداف الجوية والبرية بصواريخ بعيدة المدى.
يضم سلاح الجو الروسي هذه الطائرات في قاعدة أهتوبنسك الجوية، وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي تعمل فيها هذه الطائرات.
لا تستخدم روسيا طائرات سو 57 بكثرة، لأنها إذا عانت من خسائر فادحة، فإن ذلك سيضر بشكل كبير بآفاق التصدير للصناعة العسكرية الروسية.
ينافس هذا النوع من الطائرات إف 35 وإف 22 الأمريكيتين، ومع ذلك فلم تحدث مواجهة على أرض الواقع تكشف قدرة الطائرات في مواجهة بعضها.
وتمتلك القوات الجوية التابعة لروسيا ما مجموعه 76 طائرة مقاتلة من نوع سو 57، وتتوفر عند الطلب، ووفقًا للشركة المصنعة، فإنه اعتبارًا من ديسمبر 2022، تم تسليم 10 مقاتلات حتى الآن.