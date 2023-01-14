بريطانيا وفرنسا تحذران إيران من عواقب إعدام علي أكبري

أدانت بريطانيا، اليوم السبت، إعدام إيران للمسؤول السابق بوزارة الدفاع الحامل للجنسية الإنجليزية، علي رضا أكبري، بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.

عمل قاسٍ لن يمر دون رد

وقالت لندن إن الأمر لن يمر بسلام دون رد، وقد وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عملية الإعدام بأنها مروعة، مضيفًا: عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي: هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد، مضيفًا عبر تويتر: فرضت لندن عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري.

وفي حين أنه لم يحدد طبيعة هذه العقوبات، إلا أنه قال إنها تأتي تعبيرًا عن اشمئزاز لندن لإعدام أكبري.

وأضاف: المدعي العام يقف في صميم استخدام إيران لعقوبة الإعدام، ونحن نطالب بمحاسبة النظام على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان.

رد فعل فرنسا

وفي المقابل، أدانت فرنسا بأكبر قدر من الحزم إعدام أكبري، وقال الرئيس، إيمانويل ماكرون، إن إعدام المواطن البريطاني الإيراني أكبري، عمل شنيع وبربري، معلنًا تضامنه مع موقف لندن.

وقالت الخارجية الفرنسية: تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في باريس مرة أخرى صباح اليوم للتعبير عن استنكارنا، وتحذيره من أن انتهاكات طهران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر دون رد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم الدولة بشكل تعسفي.

العفو الدولية تصف إعدام أكبري بالشنيع

ونددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بـ الهجوم الشنيع لإيران على الحق في الحياة بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام لأكبري، داعية الحكومة البريطانية إلى التحقيق بشكل كامل في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

ونفذت طهران السبت حكم الإعدام الصادر بحق أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.