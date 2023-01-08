بريطاني عن مهرجان الإبل: مشاركتي نبعت من حبي أهل السعودية وموروثهم

أكد المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل البريطاني بامفورد دينيس أنطوني، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه الرياضة في مختلف أرجاء العالم.

حب أهل السعودية وموروثهم

وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه أهل المملكة العربية السعودية وموروثهم، إضافة إلى تشجيع الأصدقاء، وجودة التنظيم الذي لاحظه خلال زيارته المهرجان العام الماضي.