Icon

الأهلي ينتزع صدارة دوري يلو بثلاثية في الجبلين Icon منفذو جرائم تحرش وسرقة ومخدرات في قبضة الأمن Icon بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء Icon تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج Icon طاهٍ غاضب يطلق 20 صرصورًا في مطبخ مطعم Icon الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة Icon جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين Icon أغرب عملية سرقة في 2023 Icon وزير الشؤون الإسلامية: حرق القرآن مستفز ويقوض جهود نبذ الكراهية Icon الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ212 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
سمع صوت تكسير العظام وكانت الدماء بكل مكان

بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء

2023-01-24 الساعة 9:53
بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقدم رجل في بريطانيا يعاني ألماً مبرحاً، على خلع أسنانه باستخدام كماشة، لأنه لم يستطع رؤية طبيب أسنان.

خلع أسنانه بكماشة

وقرر فيردي، 51 عاماً، خلع أسنانه بسبب عدم وجود أطباء أسنان تابعين لخدمة الصحة الوطنية في منطقته، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

قد يهمّك أيضاً
Img

استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي حتى عام 2024

Img

الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات

وعلى مدار عامين، اقتلع المصور فيردي خمساً من أسنانه، وحاول مراراً تلقي العلاج طبياً، إلا أن غلاء أسعار الخدمة منعه من ذلك.

وأزال فيردي السن الأولى بنفسه بعد الإغلاق الذي تسبب به فيروس كورونا، حيث لم يتمكن من رؤية الطبيب مطلقاً.

وخلع السن الأولى باستخدام الكماشة، وقال: أمسكت بها وبدأت في سحبها، يا إلهي، كان مؤلماً للغاية.

الدماء في كل مكان

وأردف: استمررت بالسحب، وبعد ذلك بدأت أسمع صوت تكسير العظام، خرجت السن وكانت الدماء في كل مكان.

لسوء الحظ، انتهى الأمر بفيردي بفعل نفس الأمر لأربع مرات أخرى، وتركت عمليات الخلع الأخيرة فجوة كبيرة في مقدمة فمه.

وعلى الرغم من أنه لم يعد يعاني الألم، إلا أن الخسارة جعلت الأنشطة اليومية مثل الأكل صعبة للغاية.

وتابع فيردي: أسناني متداخلة الآن، ليس هناك سن فوق آخر، لا يمكنني مضغ أي شيء.

وأفاد رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان إيدي كراوتش: طب الأسنان اليدوي ليس له مكان في دولة ثرية في القرن 21، لكن الملايين اليوم ليس لديهم خيارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة