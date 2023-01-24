بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء

أقدم رجل في بريطانيا يعاني ألماً مبرحاً، على خلع أسنانه باستخدام كماشة، لأنه لم يستطع رؤية طبيب أسنان.

خلع أسنانه بكماشة

وقرر فيردي، 51 عاماً، خلع أسنانه بسبب عدم وجود أطباء أسنان تابعين لخدمة الصحة الوطنية في منطقته، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وعلى مدار عامين، اقتلع المصور فيردي خمساً من أسنانه، وحاول مراراً تلقي العلاج طبياً، إلا أن غلاء أسعار الخدمة منعه من ذلك.

وأزال فيردي السن الأولى بنفسه بعد الإغلاق الذي تسبب به فيروس كورونا، حيث لم يتمكن من رؤية الطبيب مطلقاً.

وخلع السن الأولى باستخدام الكماشة، وقال: أمسكت بها وبدأت في سحبها، يا إلهي، كان مؤلماً للغاية.

الدماء في كل مكان

وأردف: استمررت بالسحب، وبعد ذلك بدأت أسمع صوت تكسير العظام، خرجت السن وكانت الدماء في كل مكان.

لسوء الحظ، انتهى الأمر بفيردي بفعل نفس الأمر لأربع مرات أخرى، وتركت عمليات الخلع الأخيرة فجوة كبيرة في مقدمة فمه.

وعلى الرغم من أنه لم يعد يعاني الألم، إلا أن الخسارة جعلت الأنشطة اليومية مثل الأكل صعبة للغاية.

وتابع فيردي: أسناني متداخلة الآن، ليس هناك سن فوق آخر، لا يمكنني مضغ أي شيء.

وأفاد رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان إيدي كراوتش: طب الأسنان اليدوي ليس له مكان في دولة ثرية في القرن 21، لكن الملايين اليوم ليس لديهم خيارات.