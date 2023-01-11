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من خلال جمع معلومات لفرض غرامة

بريطاني يكشف خداع الشرطة لمقيم سعودي في إنجلترا

2023-01-11 الساعة 8:18
بريطاني يكشف خداع الشرطة لمقيم سعودي في إنجلترا
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ شاب بريطاني، مقيمَين سعوديَّين من خداع شرطة مانشستر لهما في إنجلترا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الرسالة”، البريطاني وهو يقول للسعوديين: “يا شباب لا تعطونهم معلوماتكم.. فقط ابتعدوا هؤلاء يعملون في شركة خاصة فقط ابتعدوا.. تجاهلوهم فقط”.

فرض غرامة

وأضاف الشاب البريطاني في الفيديو: “أعدكم كل شيء سيكون على ما يرام”، لافتًا إلى أنه في حال إعطاء هؤلاء الشرطة تفاصيل ومعلومات شخصية، يقومون بفرض غرامة 120 باوند، وفي حال إعطائه تفاصيل أكثر يأخذ الشخص للمحكمة بتهم غير حقيقية. وأكد أنه يجب تجاهلهم والهرب منهم، موضحًا أنه لديه قناة كبيرة لفضح هؤلاء الأشخاص. ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تريد تعويض خسائر كورونا على حساب هؤلاء المقيمين بفرض غرامات كبيرة.

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