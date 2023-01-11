بريطاني يكشف خداع الشرطة لمقيم سعودي في إنجلترا

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أنقذ شاب بريطاني، مقيمَين سعوديَّين من خداع شرطة مانشستر لهما في إنجلترا.
شاب بريطاني يكشف خداع الشرطة لمقيمين سعوديين في #انجلترا#تواصل_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/KdvdIX5ZgW
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 11, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الرسالة”، البريطاني وهو يقول للسعوديين: “يا شباب لا تعطونهم معلوماتكم.. فقط ابتعدوا هؤلاء يعملون في شركة خاصة فقط ابتعدوا.. تجاهلوهم فقط”.
وأضاف الشاب البريطاني في الفيديو: “أعدكم كل شيء سيكون على ما يرام”، لافتًا إلى أنه في حال إعطاء هؤلاء الشرطة تفاصيل ومعلومات شخصية، يقومون بفرض غرامة 120 باوند، وفي حال إعطائه تفاصيل أكثر يأخذ الشخص للمحكمة بتهم غير حقيقية. وأكد أنه يجب تجاهلهم والهرب منهم، موضحًا أنه لديه قناة كبيرة لفضح هؤلاء الأشخاص. ولفت إلى أن الحكومة البريطانية تريد تعويض خسائر كورونا على حساب هؤلاء المقيمين بفرض غرامات كبيرة.