بر بلا نفايات.. مبادرة تطوعية تشارك فيها الأسر بمكة المكرمة

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بادرت بعض الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية لجمع النفايات في الأماكن البرية بضواحي مكة المكرمة وأطرافها، حيث بدأت من موقع عين شمس والموجود على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة المتجه إلى الجنوب.
#صباح_السعودية | "برٌ بلا نفايات".. مبادرة تطوعية يشارك فيها طلاب المدارس وبعض الجمعيات الخيرية من أجل تنظيف الأماكن البرية في #مكة_المكرمة 💚. #قناة_السعودية pic.twitter.com/5mF14gmCkJقد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 16, 2023
وحول هذا الأمر، قال رئيس جمعية البر بشمال مكة حمود المقاطي إن المبادرة تطوعية هدفها تحسين جودة الحياة وإظهار جمال طبيعتها، مشيدًا بالمتطوعين في هذا العمل والذين بلغو نحو ألف متطوع حتى الآن، والتي جاءت بالتعاون بين جمعية البر بالتعاون مع إحدى إدارات التعليم.
ولفت إلى أن هناك منصة إلكترونية يمكن التواصل من خلالها للمشاركة في العمل التطوعي، بينما يمكن للطالب التواصل مع إدارة المدرسة للمشاركة.
من جهته، قال صاحب فكرة المبادرة سعد اللحياني إن عدد المتطوعين من الطلاب بلغوا حتى الآن نحو 200 طالب، بالإضافة إلى متطوعين مشاركين من الموظفين وأبناء أمانة العاصمة المقدسة ومتطوعين من جمعية البر، لافتًا إلى استمرار المبادرة لمدة 3 أيام وتبدأ من الساعة الـ 4 عصرًا حيث يتوافد الزوار حيث يسعون من خلالها لغرس القيم للحفاظ على البر.
وأشار اللحياني إلى أن الكثير من الأسر سجلوا أسماءهم كمتطوعين في المبادرة في إطار سعيهم للمحافظة على جمال الطبيعة والحرص على نظافة الأماكن البرية بمكة المكرمة.