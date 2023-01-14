بسطة الرياض تستأنف فعالياتها في 4 مواقع اليوم

الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها
تستأنف فعالية بسطة الرياض التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض مطلع الشهر الماضي نشاطها الأسبوعي كل سبت ولمدة 6 أسابيع في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، إضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى تشمل حديقة آل فريان، منتزه النخيل، وحي التعاون، وذلك بمشاركة عدد من منصات التسوق والبرامج المصاحبة.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن الفعالية هذا الأسبوع تتضمن سوقاً مفتوحة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، تشمل معارض، ومسرحًا للحضور، وترفيهيين ومهرجين مشاة، وفرقة للعازفين، ومنطقة ألعاب وكرنفال أطفال، إلى جانب مراسم ولوح فنية وتشكيلية وحرف وأعمال يدوية، ومنصات للمنتجات الوطنية.
وأوضحت الأمانة أن الفعالية تستمر لمدة 3 أسابيع أخرى في موقع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، بينما تواصل انعقادها كل سبت لخمسة أسابيع إضافية في مواقع حديقة آل فريان، ومنتزه النخيل، وحي التعاون.