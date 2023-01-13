بسعة 15 ألف متفرج.. ملعب الشباب يستضيف مباريات الهلال

تترقب الجماهير التدشين الرسمي لملعب الشباب في العاصمة الرياض خلال الفترة المقبلة، بعد العمل على تطويره وتوسعته.

تطوير الملعب

واقترب ملعب الشباب من الجاهزية لاستضافة المباريات الرسمية، بعد مشروع التطوير والتوسعة ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 15 ألف متفرج، محاطة بعدد من المطاعم والكافيهات.

ومن المقرر أن يكون ملعبًا رسميًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات دوري روشن السعودي والمباريات الرسمية، كما تُشير التقارير إلى استضافته لمواجهات أندية الرياض بجانب ملعب مرسول بارك.

الهلال على ملعب الشباب

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أنباء استضافة ملعب الشباب لمباريات الهلال في الموسم المقبل، نظرًا لأعمال التطوير في ملعب الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد.

وأبدت الجماهير الشبابية والهلالية سعادتها باقتراب جاهزية الملعب، حيث تُفضل جماهير الزعيم إقامة مباريات الفريق على ملعب نادي الشباب بدلًا من مرسول بارك، كما تداولوا صورًا بعد أعمال التطوير، وأشادوا بأرضية الملعب والمدرجات.

وكتب الإعلامي صالح المالكي: “الأيام الماضية تداول المتصدرون خبرًا بأن الهلال سوف يلعب في مرسول بارك طبعاً الخبر بدأ بكذبة من كذا حساب.. الآن ظهر الخبر الصحيح بأن ملعب الشباب هو الملعب الرئيسي العام القادم للهلال”.

وتابع المالكي حديثه قائلًا: “رسالة للجماهير الهلالية لا تثقون في أحد ثقوا في إدارتكم فقط.. عشان كذا لا تصدقون أي خبر”.