بسكويت بالشوكولاته يزعج الملايين..حلال أم لا

تفاعل الملايين مع منشورات عبر مواقع التواصل تدّعي أن شركة “أوريو” أعلنت أن منتجاتها ليست مراعية لمعايير الحلال، وأنها تحتوي على دهن الخنزير.

ادعاءات

وجاء رد رسمي من الشركة حول هذه الإدعاءات، بأن منتجات الشركة الموجهة للدول الإسلامية تراعي معايير الحلال بخلاف تلك الموجهة لمناطق أخرى من العالم مثل أمريكا الشماليّة.

وجاء في المنشورات التي شاركها في السنوات الماضية عشرات آلاف المستخدمين وتفاعل معها الملايين عبر مواقع التواصل باللغة العربية ادعاءات بأن منتجات شركة أوريو للبسكويت حرام، لكن ما جاء في المنشور مجتزأ.

رد رسمي

ويباع بسكويت أوريو، الذي احتفل محبوه في العام 2012 بمرور 100 عام على بدء إنتاجه، في أكثر من مئة بلد، ويدرّ سنويّاً على شركة “كرافت” الأمريكية المنتجة له أكثر من مليار ونصف مليار دولار سنوياً.

وجاء في رد على سؤال ورد للشركة عبر حسابها على موقع تويتر باللغة الإنجليزية: بسكويت أوريو ليس حلالاً في كندا أو في الولايات المتحدة، والمقصود من الرد هو أسواق أمريكا الشمالية وليس أسواق الدول الإسلامية، بحسب ما أوضح مسؤول في الشركة.

مواصفات الحلال

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومع عودة هذه المنشورات إلى التداول، نشر حساب أوريو على تويتر تغريدة أكد فيها أن المنتجات الموجهة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مراعية لمواصفات الحلال.

وإزاء التداول بهذه المنشورات، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب صحة ما جاء فيها.

الدول العربية

وقال مصدر في المكتب لوكالة الأنباء الفرنسية: كل منتجات أوريو، سواء المصنعة في المغرب أو المستوردة، هي حلال ومطابقة للمعايير. وأضاف: ما يروج هو مجرد شائعات.

وفي السياق نفسه، أكدت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ردّاً على سؤال حول أوريو أن جميع الأغذية في المملكة حلال، وذلك في تغريدة نشرت في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري.