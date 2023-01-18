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فنان تشكيلي رسمها في معرض إكسبو الحج

بصمات 20 ألف سعودي على لوحة في حب ولي العهد

2023-01-18 الساعة 9:27
بصمات 20 ألف سعودي على لوحة في حب ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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عبر الفنان التشكيلي محمد باجبير، عن حبه وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطريقة مميزة ومبتكرة، من خلال رسم لوحة فنية جمعت بين صورة ولي العهد وكلمات الأغنية الوطنية عاشقينك للفنان راشد الماجد، و20 ألف بصمة يد من زوار معرض إكسبو الحج.

كشف باجبير عن تفاصيل عمله الفني، حيث أوضح أنه تمكن من رسم اللوحة في 10 ساعات، بهدف جمع بصمة 20 ألف زائر، لتكون نموذجًا مبسطًا وشاهدًا على محبة السعوديين لولي العهد، حسبما ذكرت قناة العربية.

أهداها إلى وزارة الحج والعمرة

ولفت الفنان التشكيلي إلى أن فكرة اللوحة نمت في ذهنه منذ أكثر من عامين، غير أنه حرص على عرضها في معرض إكسبو الحج؛ كي يتم إهداؤها إلى وزارة الحج والعمرة.

يربط الخط العربي بالفن

وأكد باجبير حرصه على الربط بين الرسم والخط العربي بفكرة فنية جديدة تحمل رسالة عميقة.

جدير بالذكر أن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط شارك في لوحة ولي العهد ببصمة الإصبع، وذلك في ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج 2023.

وعبّر عدد كبير من زوار المعرض عن الحب والولاء والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر بصماتهم على اللوحة.

 

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