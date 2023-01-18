بصمات 20 ألف سعودي على لوحة في حب ولي العهد

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عبر الفنان التشكيلي محمد باجبير، عن حبه وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطريقة مميزة ومبتكرة، من خلال رسم لوحة فنية جمعت بين صورة ولي العهد وكلمات الأغنية الوطنية عاشقينك للفنان راشد الماجد، و20 ألف بصمة يد من زوار معرض إكسبو الحج.
"طائفة متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة " تشارك الزوار لوحة ولي العهد ببصمة الإصبع. #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق
"Taifah" shared the crown prince's fingerprint painting with visitors.#Makkah_and_Madinah_Eagerly_Await_You pic.twitter.com/6efctLcaNX
— مؤتمر الحج والعمرة Hajj & Umrah Conference (@hajjumrahsa) January 12, 2023
كشف باجبير عن تفاصيل عمله الفني، حيث أوضح أنه تمكن من رسم اللوحة في 10 ساعات، بهدف جمع بصمة 20 ألف زائر، لتكون نموذجًا مبسطًا وشاهدًا على محبة السعوديين لولي العهد، حسبما ذكرت قناة العربية.
ولفت الفنان التشكيلي إلى أن فكرة اللوحة نمت في ذهنه منذ أكثر من عامين، غير أنه حرص على عرضها في معرض إكسبو الحج؛ كي يتم إهداؤها إلى وزارة الحج والعمرة.
وأكد باجبير حرصه على الربط بين الرسم والخط العربي بفكرة فنية جديدة تحمل رسالة عميقة.
جدير بالذكر أن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط شارك في لوحة ولي العهد ببصمة الإصبع، وذلك في ختام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج 2023.
وعبّر عدد كبير من زوار المعرض عن الحب والولاء والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر بصماتهم على اللوحة.