بعثة باريس سان جيرمان تصل الرياض

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وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الرياض، تمهيدًا لمواجهة فريق النصر والهلال.
ونشر حساب باريس سان جيرمان الرسمي باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة واستقبالهم بالورود، وعلق قائلًا: “ترحيب حال بلاعبينا عند وصولهم إلى الرياض”.
وحظيت بعثة الفريق الباريسي باستقبال كبير، حيث حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ على استقبال اللاعبين في المطار.
ومن المقرر أن يواجه فريق نجوم النصر والهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وسيكون الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا لفريق نجوم النصر والهلال، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد الفريق الباريسي الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.