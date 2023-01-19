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استعدادًا لمواجهة فريق النصر والهلال

بعثة باريس سان جيرمان تصل الرياض

2023-01-19 الساعة 1:59
بعثة باريس سان جيرمان تصل الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الرياض، تمهيدًا لمواجهة فريق النصر والهلال.

باريس سان جيرمان في الرياض

ونشر حساب باريس سان جيرمان الرسمي باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة واستقبالهم بالورود، وعلق قائلًا: “ترحيب حال بلاعبينا عند وصولهم إلى الرياض”.

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باريس سان جيرمان
جانب من وصول الفريق – المصدر @PSG_arab

وحظيت بعثة الفريق الباريسي باستقبال كبير، حيث حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ على استقبال اللاعبين في المطار.

باريس سان جيرمان
جانب من وصول الفريق – المصدر @PSG_arab

مباراة كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يواجه فريق نجوم النصر والهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

باريس سان جيرمان
جانب من وصول الفريق – المصدر @PSG_arab

وسيكون الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا لفريق نجوم النصر والهلال، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد الفريق الباريسي الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان - موسم الرياض - مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

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