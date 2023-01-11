بعثة برشلونة تصل إلى الرياض

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وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء إلى العاصمة الرياض، وذلك استعدادًا لخوض مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني.
Welcome to Riyadh! 🇸🇦 pic.twitter.com/iatnoWo73Fقد يهمّك أيضاً
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2023
ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة في “تويتر” صورًا لبعثة البارشا وهي في الرياض، تحضيرًا لمواجهة ريال بيتيس غدًا الخميس في السوبر.
وتُقام مباراة البارشا ضد ريال بيتيس غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي.
وكان برشلونة هزم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، قبل السفر إلى الرياض.