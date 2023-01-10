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استعدادًا لكأس السوبر الإسباني

بعثة ريال مدريد تصل الرياض

2023-01-10 الساعة 11:44
بعثة ريال مدريد تصل الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وصلت بعثة نادي ريال مدريد، صباح يوم الثلاثاء، إلى الرياض استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني الذي يقام في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

وصول الفريق

ونشر نادي العاصمة الإسبانية صورًا من وصول الفريق إلى الرياض، بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة، فيما غاب عن البعثة كل من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

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ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي يوم الأربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس المقبل، على أن يقام النهائي الأحد المقبل. ويستضيف ملعب الملك فهد جميع المباريات.

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