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سجل متوسط 7.88 جنيه

بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز

2023-01-11 الساعة 5:13
بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية وأسواق الصرافة بعدما تجاوز الدولار الواحد 32 جنيهًا اليوم الأربعاء.

سعر الريال

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7.88 جنيه مصري، وفي البنك المركزي سجل 7.34 شراء و7.37 بيع.

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وعقب أن تخطى الدولار أعلى مستوى على الإطلاق مقابل الجنيه بوصوله إلى 32 جنيهًا، تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في تعاملات متأخرة اليوم الأربعاء.

وحسب ما نقلته قناة “العربية” عن بيانات مصرية، فسجل الدولار 29.6 جنيهًا في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تخطيه في وقت سابق من اليوم مستوى 32 جنيهًا، ليقلص خسائره وينخفض اليوم فقط بنحو 8%.

تراجع الجنيه مقابل الدولار

وبدأ تراجع الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي مع بداية الأزمة الاقتصادية التي شهدتها معظم دول العالم حيث قرر البنك المركزي منذ ذلك الحين رفع سعر الفائدة عدة مرات كان آخرها في ديسمبر الماضي حين قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس أي ما يعادل 3% لتصل بذلك نسبة الفائدة إلى 17.25 % وهي أعلى نسبة فائدة شهدتها البنوك المصرية حتى الآن.

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