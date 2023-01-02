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يستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية وزير الموارد البشرية

بـ7 مسارات ومشاركة 60 جهة.. جائزة الأميرة صيتة تطلق غداً ملتقى “دراية”

2023-01-02 الساعة 12:52
بـ7 مسارات ومشاركة 60 جهة.. جائزة الأميرة صيتة تطلق غداً ملتقى “دراية”
المواطن - فريق التحرير

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برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تطلق جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، غداً الثلاثاء، ملتقى “دراية” أول مبادرة من نوعها في المملكة تحت عنوان “ماذا لو .. كيف تتصرف؟” والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

فكرة الملتقى

وتقوم فكرة الملتقى على جوانب توعوية ووقائية وتفاعلية، هدفها تحسين جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في كافة المجالات لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتقنياً وحقوقياً وأمنياً مع أمهر وأكفأ المختصين في الجهات المختلفة.

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أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى إلى مساعدة الأفراد على إيجاد الحلول المناسبة لمواقف التهديد اليومية المختلفة، وكذلك استفادتهم من جهود الجهات ذات العلاقة وتعريفهم بأهم التطبيقات الإلكترونية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهل حياته، بالإضافة إلى مساعدة الأفراد على إدارة انفعالاتهم ومشاعرهم السلبية أثناء المواقف المفاجئة والخطرة، وتوسيع مدارك الطفل حول أفضل وأسرع الطرق للتعامل مع المواقف الحرجة والخطرة وحمايته منها.

ويستهدف الملتقى كافة أفراد الأسرة والمختصين، والمستشارين، والمؤسسات والقطاعات، الحكومية والأهلية وغير الربحية والمقيمين والزوار في المملكة، ويتضمن سبعة مسارات تشمل الأمن والسلامة، والتقنية المعلوماتية، والمسار الحقوقي، والصحي، والاجتماعي والنفسي، والاقتصاد والتخطيط المالي، والبراعم، ويحتوي كل مسار على ورش عمل مختلفة ومتنوعة ستُحقق أهدافه، ومن بينها، الإسعافات الأولية، وإدارة المخاطر الأمنية، وأساسيات لغة الإشارة، والتعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وكيف تحمي حساباتك البنكية من الاختراق والتحايل المالي، وكيف تحافظ على حقوقك المهنية والفكرية وغيرها الكثير .

جلسات حوارية

كما خصّص الملتقى جلسات حوارية وبرامج مشوقة ومتنوعة لفئة البراعم، تجعلهم يستفيدون من أهداف الملتقى، بالإضافة لمسابقات وجوائز قيمة لكل زوار المعرض، فيما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل عن طريق الرابط الآتي: ‏https://diraya2022.ems.systems/ems.html?SCANME=cT3K001X3Or.

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