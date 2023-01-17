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دخل أحد الأحياء وقت خروج طلاب المدارس

بلاغ ضد سائق شاحنة بسبب فعلة خطيرة في الرياض

2023-01-17 الساعة 8:45
بلاغ ضد سائق شاحنة بسبب فعلة خطيرة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا بشأن سائق شاحنة دخل أحد الأحياء وقت خروج الطلاب من المدارس، في فعلة خطيرة يمكن أن تسبب حوادث.

وقال مقدم البلاغ عبر موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن السائق دخل حي الشفاء في الرياض ووقت خروج طلاب المدارس، وتبين أنه مسح حروف اللوحة الأمامية للشاحنة.

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من جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع البلاغ وقالت في ردها عليه: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.

 

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