بلاغ ضد سائق شاحنة بسبب فعلة خطيرة في الرياض علامات تدل على اختراق كاميرا الويب للتجسس 4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا اتصال عزاء من وزير الشؤون الإسلامية لوالد الشيخ جابر البسيسي وأشقائه الياسمين أكثر الأحياء تداولًا في عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع أغذية تعزز فرص الشيب المبكر متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن نجمة هوليوود ماري أوزموند تحرم أبناءها من الميراث خدمات الملاحة الجوية تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل استقالة رئيس فيتنام بعد الكشف عن انتهاكات عديدة
تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا بشأن سائق شاحنة دخل أحد الأحياء وقت خروج الطلاب من المدارس، في فعلة خطيرة يمكن أن تسبب حوادث.
وقال مقدم البلاغ عبر موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن السائق دخل حي الشفاء في الرياض ووقت خروج طلاب المدارس، وتبين أنه مسح حروف اللوحة الأمامية للشاحنة.
من جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع البلاغ وقالت في ردها عليه: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.